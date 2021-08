Esclusiva: Di Carmine, ora c’è l’Ascoli in pressing

Samuel Di Carmine deve lasciare Verona per avere maggior spazio. La trattativa con la Reggina non ha avuto un buon esito, la Cremonese non si è più materializza ma non escludiamo che possa riprovarci, il ritorno a Perugia è una soluzione oggi molto difficile. Occhio all’Ascoli che, dopo i sondaggi a sorpresa che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, ora può decidere di alzare il pressing. L’ultima decisione a Di Carmine che ha un contratto in scadenza con l’Hellas.

Foto: Instagram Di Carmine