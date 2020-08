Esclusiva: Di Carmine valuta le richieste. Tre club alla finestra

Samuel Di Carmine ha fatto benissimo a Verona, pur non avendo avuto sempre la fiducia di Juric, nel senso che non è stato considerato un titolare fisso. Ma il rapporto minutaggio-gol segnati è molto importante. L’Hellas vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, ma non è detto che accadrà. La richiesta è di circa tre milioni, Di Carmine piace a Parma, Samp, Crotone in quest’ordine.

Foto: Twitter Verona