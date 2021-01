Esclusiva: Di Carmine al Crotone, è fatta! Nel pomeriggio la firma

Samuel Di Carmine dall’Hellas Verona al Crotone: la sorpresa che vi avevamo raccontato qualche giorno fa non è più tale, siamo agli accordi totali. Il summit di stamattina tra i due presidenti, Setti e Vrenna, è andato a buon fine. Di Carmine andrà in prestito, prima rinnoverà con il Verona fino al 2022 con opzione. Un’operazione completata grazie all’intermediazione di Alessandro Pellegrini. Nel pomeriggio Di Carmine firmerà il contratto e poi preparerà il viaggio per la Calabria, il club lo vorrebbe già stasera, al massimo l’attaccante arriverà nella giornata di domani. Di Carmine solo Crotone e niente Spal: accordi totali.

Foto: Hellas Verona Twitter