Esclusiva: dg Reggina, oggi incontro Gallo-Mangiarano per la firma

Un nuovo direttore generale per la Reggina. Oggi è in programma a Roma l’incontro tra Giuseppe Mangiarano e Luca Gallo per la definizione dell’accordo. Sarà l’ex Trapani il sostituto di Antonio Tempestilli che nelle ultime ore ha rassegnato le dimissioni, malgrado un contratto in scadenza nel 2023. Dopo una lunga serie di consultazioni, il numero uno del club amaranto ha deciso di puntare su Mangiarano che, tra le altre cose, ha alle spalle un’esperienza con il Milan. Il summit nella Capitale porterà alla definizione degli accordi, in modo tale da permettere a Mangiarano di essere subito operativo.

Foto: logo Reggina