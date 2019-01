Esclusiva: Depaoli, c’è anche la Fiorentina (per luglio). Eysseric, volata Nantes

I rapporti tra Genoa e Chievo sono ottimi e prevedono nuove operazioni. Non a caso nelle ultime ore il club rossoblu ha offerto 6 milioni più bonus per Fabio Depaoli, terzino destro classe 1997. La richiesta è di 7,5 e in ogni caso c’è stato il rilancio del Genoa rispetto alla proposta precedente. Situazione che sintetizza la volontà di chiudere l’operazione, magari aggiungendo dei bonus e garantendo una percentuale su un’eventuale futura vendita. Ma attenzione alle sorprese perché su Depaoli si è inserita la Fiorentina, un profilo che piace per luglio. Intanto i viola stanno perfezionando il trasferimento di Eysseric al Nantes in prestito con diritto di riscatto.