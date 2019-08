Esclusiva: Denis vuole la Reggina. Nelle prossime ore…

German Denis ha deciso di tornare in Italia e ha scelto la Reggina. Nelle prossime ore ci sarà un incontro con il suo attuale club, l’Universitario, per trovare l’intesa relativa alla risoluzione del contratto. Denis è allettato non poco dalla possibilità di tornare in Italia, la serie C non lo spaventa, la Reggina aspetta con ansia e per il momento ha messo in stand-by qualsiasi altra trattativa relativa al reparto offensivo. C’è grande fiducia, ma serve cautela, molto presto ne sapremo di più.

Foto: ARG Noticias