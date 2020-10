Tutto fatto per il rinnovo. German Denis aveva un impegno con la Reggina in scadenza nel 2021, nelle ultime ore ha prolungato fino al 2022, accordo totale. Denis (nella foto con il suo amico-manager Lorenzo De Santis) si è legato per un’altra stagione al club amaranto, conferma ulteriore del grande feeling tra la Reggina e l’attaccante argentino.