Cristian Dell’Orco sempre più vicino al Crotone. Dopo l’anticipazione di un paio di giorni fa possiamo aggiungere che la trattativa sta procedendo spedita per il duttile difensore classe 1994. C’è il via libera del Sassuolo, proprietario del cartellino, per Dell’Orco una nuova opportunità in Serie A dopo la parentesi di Lecce.

Foto: Twitter Sassuolo