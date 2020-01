Esclusiva: Deiola, ci prova il Brescia. Ma il Lecce ora vuole chiudere

Alessandro Deiola lascerà Cagliari molto presto. Il Lecce, che insegue il centrocampista da diverso tempo, ha messo la freccia e vuole chiudere. I salentini hanno guadagnato la pole che intendono mantenere, c’è il gradimento totale e si lavora sulla formula (possibile prestito con diritto di riscatto). In serata c’è stato un inserimento del Brescia ma il Lecce resta in pole. Esattamente come ha puntato altri due profili, Djidji del Toro e Saponara (di rientro a Firenze dopo il prestito con il Genoa) per rafforzare la squadra.

Foto: Twitter Cagliari