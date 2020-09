Esclusiva: Deiola allo Spezia, avanti. Zoet anche. E si avvicina Asencio

Lo Spezia farà molte operazioni di mercato, nelle ultime ore si è avvicinato ulteriormente Alessandro Deiola, centrocampista rientrato per fine prestito al Cagliari e che il nuovo dg Meluso conosce molto bene e apprezza per averlo avuto a Lecce. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per definire l’operazione. Si avvicina anche Raul Asencio, l’attaccante rientrato al Genoa dal prestito di Pisa e dopo aver trascorso la prima parte della scorsa stagione a Pisa. Sempre in lista il portiere Zoet (la trattativa con il PSV sta procedendo bene), il trequartista Saponara e il centrocampista Agudelo.