Il Lecce vuole chiudere rapidamente l’operazione Deiola, e già in questi minuti sono in corso contatti con il Cagliari. Si lavora per il prestito con diritto di riscatto, c’è il si del diretto interessato, la trattativa è già entrata nel vivo. Il Cagliari ha memorizzato anche l’interesse del Brescia, maturato nella serata di ieri, ma il Lecce è in pole e vuole chiudere.

Foto: Twitter Cagliari