Giornata proficua, Gregoire Defrel viaggia sempre più verso la Samp. E il club blucerchiato spera di chiudere già entro domani, in modo da poter permettere all’attaccante di mettersi a disposizione di Di Francesco per l’esordio in campionato contro la Lazio. Accordo per 3 milioni più 10 di bonus, la Roma vorrebbe un milione in più, ma si troverà una soluzione che soddisfi tutti. Già domani…

Foto: Sampdoria Twitter