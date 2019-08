Esclusiva: Defrel alla Samp, domani chiusura a Roma

Lo scatto deciso di due sere fa e poi il sì totale di Gregoire Defrel alla Samp. Ormai ci siamo. Domani ci sarà un incontro a Roma per la chiusura dell’operazione in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i 13 e i 14 milioni. Una scelta fatta, decisivo il colloquio tra Di Francesco e lo stesso attaccante: quest’ultimo è felice di tornare a Genova, l’allenatore ancora di più visto che lo conosce fin dai tempi del Sassuolo. E stiamo andando verso la fumata bianca, questione di poche ore.

Foto. Sampdoria Roma