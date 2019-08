Esclusiva: Defrel, fiducia Samp. Già nel pomeriggio…

Le interferenze ci sono state e certe corse vanno giudicate soltanto al traguardo. Ma la Samp è convinta di aver incassato il sì definitivo di Gregoire Defrel dopo l’ennesimo colloquio ieri sera tra l’attaccante e Di Francesco. Il Cagliari ci ha provato e ci riproverà, esattamente come ci sta provando da oltre un mese. Ripetiamo, bisogna aspettare sempre la fine della corsa, ma la Samp è convinta di avere entro il pomeriggio il via libera per Defrel. Con la Roma tutto ok da giorni e documenti pronti.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria