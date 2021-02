Esclusiva: De Zerbi-Petrachi, c’è feeling viola. E il Sassuolo studia Italiano

Gianluca Petrachi ha vinto il primo round della causa in corso con la Roma, un’avventura finita tra mille polemiche e non solo, ma sta già pensando al suo futuro. L’opzione Fiorentina è da tenere in considerazione, torniamo a quanto avevamo scritto lo scorso 20 gennaio: se Commisso decidesse di non prolungare l’impegno con Pradè, la decisione non arriverà in pochi giorni, l’opzione Petrachi avrebbe chance importanti. E con Petrachi avanzerebbe la figura di Roberto De Zerbi, lo stesso allenatore (ora in scadenza con il Sassuolo) che il dirigente salentino avrebbe voluto a Roma prima di virare su Fonseca. Ora i tempi possono essere maturi e il tutto accadrà all’insegna della massima trasparenza in un rapporto di indiscutibile amicizia con il Sassuolo.

E cosa farebbe il club emiliano se De Zerbi decidesse di cambiare aria? Occhio a Vincenzo Italiano, in scadenza nel 2022 a La Spezia, ma abituato o quasi a ripartire con nuove ambizioni. Italiano è stato accostato al Napoli, per il momento non c’è nulla più di un apprezzamento per il lavoro fin qui svolto. E per il Sassuolo proprio Italiano sarebbe un segnale di grande continuità in caso di addio di De Zerbi: giovane, ambizioso, rampante e all’insegna del famigerato 4-3-3…

Foto: Twitter Sassuolo