Esclusiva: De Rossi, pressing Fiorentina e apertura! Milan e le altre…

Daniele De Rossi presto prenderà una decisione definitiva. Vuole continuare in serie A, sta riflettendo ancora, ma difficilmente accetterà l’estero. Andiamo alla notizia: anche durante le vacanze il pressing della Fiorentina (dopo la proposta da noi anticipata il 19 giugno) è stato totale, quasi una telefonata o un messaggio al giorno da parte dei suoi amici Montella e Pradè. E De Rossi, ecco la notizia, ha messo i viola in cima alla lista: non è una decisione definitiva, ma una tentazione forte. Apertura. A De Rossi piace il nuovo progetto, piace la piazza, piace il fatto di poter essere il primo colpo di prestigio dell’era Commisso, piace anche non allontanarsi troppo da Roma, piace tutto. Aspettando che vengano sciolte le ultime riserve, questa è una tendenza chiara e precisa. Le altre concorrenti? De Rossi ha sentito il Milan anche recentemente, ha un grande rapporto con Giampaolo, ma oggi la Fiorentina è davanti. Più defilato il Bologna, i prossimi giorni saranno caldi perché conta sempre la fumata bianca: utilizziamo prudenza, ma De Rossi e la Fiorentina possono presto trovare gli accordi definitivi.

Foto: twitter ufficiale Roma