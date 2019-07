Esclusiva: De Ligt-Juve a vele spiegate. Chiusura prevista entro sabato

De Ligt e la Juve, si procede a vele spiegate. Al punto che la fumata bianca è prevista entro sabato, senza andare oltre come ha chiesto lo stesso Raiola all’Ajax. Sarri attende con ansia il gioiello classe 1999 destinato a una grande carriera. La Juve alzerà la base fissa, sfondando il muro dei 60 milioni e aggiungendo bonus – alcuni semplici – per trovare la completa quadratura. Anche per Sarri diventa di fondamentale importanza portare De Ligt nella prossima tournée.

Foto: Twitter ufficiale Ajax