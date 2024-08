Esclusiva: De Gea-Fiorentina ai dettagli. E c’è Richardson per il centrocampo

Non è più un sogno, non è una novità. La Fiorentina sta avanzando sempre più per David De Gea, siamo ai dettagli dopo quanto anticipato nei gironi scorsi. De Gea sempre prima scelta, sempre davanti a Turati dopo aver scartato Musso. Ma c’è di più, il club viola ha una trattativa in stato molto avanzato, operazione da circa 10 milioni di euro, per Amir Richardson, centrocampista marocchino classe 2002 in uscita del Reims.

Foto: Instagram De Gea