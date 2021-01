Esclusiva: D’Aversa torna al Parma, è atteso domani a Collecchio

Roberto D’Aversa si prepara a tornare sulla panchina del Parma. E’ atteso domani a Collecchio, non c’è bisogno di altri inutili contatti. Come già anticipato tre giorni fa, il primo passaggio sarebbe stato quello di convincerlo con le motivazioni necessarie.

Non fosse altro perché in caso contrario avrebbe dovuto rinunciare al contratto molto oneroso che lo lega al club emiliano fino al 2022. A questo punto si attende soltanto l’annuncio dell’esonero di Liverani che aspetta comunicazioni in tal senso dopo la sconfitta di Bergamo. Pochi minuti fa il via libera definitivo, D’Aversa torna a Parma.

Foto: Sito Parma