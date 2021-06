Esclusiva: D’Aversa-Samp, oggi l’incontro

Nome forte da giovedì scorso, oggi pomeriggio Roberto D’Aversa incontrerà la Samp. Un vertice a Roma con il presidente Ferrero, probabile che sia quello decisivo: in fondo, siamo soltanto al 16 giugno… Scherzi a parte D’Aversa (sotto contratto fino al 2022 con il Parma) è balzato in pole da quasi una settimana, dopo i vari tentativi precedenti con diversi allenatori (Dionisi in testa), ed è rientrato dalle vacanze proprio per incontrare il club blucerchiato. Sullo sfondo resta Iachini, mentre la suggestione Pirlo non ha mai avuto un impulso decisivo. Nel frattempo Ferrero ha dato nuovamente fiducia a Osti e oggi – ultimo della compagnia – potrebbe avere il nuovo allenatore.

FOTO: Sito Parma