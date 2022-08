Esclusiva: Daniele De Rossi, forte scatto per la panchina del Palermo

La cena con Pep Guardiola di qualche sera fa, ora lo scatto importante di Daniele De Rossi per la panchina del Palermo. In queste ore DDR è in pole, ha scavalcato Corini e tutti gli altri candidati. Evidentemente un profilo giovane che intriga non poco, all’interno di uno studio approfondito del City Group anche in base al recente passato di tutti i candidati rosanero. De Rossi oggi è in pole e spera di mantenere il vantaggio, la decisione definitiva non tarderà.

Foto: Twitter Vivo Azzurri