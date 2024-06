Esclusiva: Daniel Mosquera al Verona, è fatta! I dettagli

Il Verona ha ceduto Noslin alla Lazio ma, come anticipato nella giornata di ieri, ha già scelto il sostituto. Si tratta dell’attaccante colombiano Daniel Mosquera, classe 1999, in prestito al Bucaramanga ma di proprietà del CD America. Possiamo andare oltre: ci sono gli accordi totali per una cifra di 500-600 mila euro. E già nei prossimi giorni Mosquera sarà a Verona per le visite: il dopo Noslin è già iniziato…

Foto: Logo Verona