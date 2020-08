Nicola Dalmonte ha fatto bene a Trapani, da gennaio in poi, è un attaccante giovane (deve compiere 23 anni) e dalle qualità indiscutibili. Tornato al Genoa per fine prestito, il suo futuro sarà ancora in Serie B. Castori, che lo conosce bene, vorrebbe portarlo a Salerno dopo averlo avuto a Trapani, ma il Vicenza ha già mosso passi concreti.

Foto: sito Trapani