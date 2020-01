Jacopo Dall’Oglio al Livorno, tutto confermato. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, in mattinata il centrocampista classe 1992 è arrivato in città per iniziare la sua avventura in Toscana. Il club amaranto ha raggiunto tutti gli accordi con il Catania per il trasferimento di Dall’Oglio, pronto a mettersi a disposizione di mister Tramezzani.