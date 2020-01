Esclusiva: Dall’Oglio al Livorno, c’è il via libera del Catania

Jacopo Dall’Oglio viaggia spedito verso il Livorno. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, nelle ultime ore è arrivato anche il via libera del Catania che nel frattempo ha preso il centrocampista Salandria dalla Reggina. Martedì potrebbe essere il giorno giusto per il ritorno di Dall’Oglio in Serie B, questa volta a Livorno.