Esclusiva: Dalbert più Ounas, il Nizza vuole chiudere

Il Nizza sta preparando il ritorno di Dalbert (in prestito oneroso con diritto di riscatto) e ha mantenuto la pole per Adam Ounas, come abbiano anticipato nei giorni scorsi. Adesso il club francese ha intenzione di chiudere e ritiene Ounas un passaggio imprescindibile, una situazione che starebbe bene al Napoli (in prestito secco) per concedere al ragazzo la possibilità di giocare con una certa continuità.

Foto: Twitter ufficiale Inter