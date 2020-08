Esclusiva: Dalbert, offerta ufficiale del Başakşehir campione di Turchia

Dalbert è tornato all’Inter dopo l’esperienza di Firenze, ma difficilmente resterà in nerazzurro. Anzi, finirà sul mercato e verranno valutate le proposte migliori. Una è già arrivata, quella del Başakşehir per la prima volta campione di Turchia dopo una stagione di straordinarie soddisfazioni. I turchi hanno fatto un’offerta ufficiale all’Inter, in prestito con diritto di riscatto, trovando l’apertura del club nerazzurro. E hanno migliorato l’ingaggio dello stesso Dalbert, portandolo a poco più di un milione e mezzo a stagione più bonus. Ora dipende da Dalbert che valuterà e darà una risposta nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Fiorentina