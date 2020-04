Esclusiva: Dalbert e Biraghi, riscatti in bilico. Alla Fiorentina piace Fares

Ci saranno movimenti non indifferenti sulle corsie mancine. Non è scontato, anzi, che l’Inter provveda al diritto di riscatto di Biraghi, verranno fatte valutazioni approfondite ma per il momento il club nerazzurro non ha sciolto le riserve. Esattamente come non è così scontato, anzi, che la Fiorentina eserciti il riscatto nei riguardi di Dalbert, malgrado la volontà e la disponibilità di quest’ultimo. Ci sono, insomma, possibilità che entrambi tornino nei rispettivi club di appartenenza ma vedremo. Un profilo che, tra gli altri valutati, piace molto alla Fiorentina è quello di Mohamed Salim Fares, classe 1996, a lungo protagonista con la Spal e rientrato da poco dopo un grave infortunio.

Foto: Inter Twitter