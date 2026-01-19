Esclusiva: Dagasso, sempre più Venezia. I dettagli

19/01/2026 | 12:16:37

Una settimana fa avevamo accostato per la prima volta Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004, al Venezia. Malgrado il passaparola fosse quello di mandarlo al Genoa con certezza quando invece c’erano dubbi e perplessità. Soprattuto il Venezia nelle ultime ore ha rilanciato, proponendo nella trattativa i prestiti dell’attaccante Fila (confermato) e del centrocampista Condé più un ricco conguaglio. Per Dagasso ci aveva provato il Cagliari che se poi non ha approfondito, mentre il Genoa ha come priorità altri obiettivi. Il Venezia ora ha le carte in mano, deve solo chiudere.