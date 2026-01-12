Esclusiva: Dagasso in uscita da Pescara, c’è anche il Cagliari

12/01/2026 | 23:25:43

Un centrocampista sta facendo molto bene in Serie B a Pescara e ha un mercato importante. Stiamo parlando di Andrea Dagasso, classe 2004 (compirà 22 anni il prossimo aprile), valutazione tra i 2,5 e i 3 milioni. Il Venezia sta insistendo, sullo sfondo un club olandese, ma il futuro di Dagasso può essere in serie A: il Genoa ci sta provando, ma il Cagliari a sorpresa si è inserito e potrebbe anche chiudere, alla luce degli ottimi rapporti tra i due presidenti Sebastiani e Giulini.

foto sito figc