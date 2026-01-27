Esclusiva: Cutrone, conferme sul tentativo in corso del Monza

27/01/2026 | 19:43:22

Patrick Cutrone lascerà il Parma, difficile che gli scenari possano essere diversi. Ma lo scambio con Luvumbo che avrebbe portato l’attaccante ex Milan alla corte di Pisacane ha subito una frenata che potrebbe essere definitiva. È sempre mancato qualcosa per andare fino in fondo, ma adesso siamo in uno stallo totale. Nel frattempo possiamo confermare la nostra esclusiva di ieri, il Monza è uscito allo scoperto e ci sono stati dialoghi con il Como. Si cerca la totale quadratura per andare fino in fondo, Cutrone ha avuto flebili interessi di Genoa e Pisa, per i brianzoli sarebbe un colpo importantissimo. Ora bisogna aspettare che dai dialoghi fitti si passi a qualcosa di più concreto, ma i lavori sono in corso.

foto sportitalia