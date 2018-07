Esclusiva: Cucchietti, prima il rinnovo con il Torino e poi l’Alessandria

Tommaso Cucchietti è un portiere di sicuro avvenire, reduce ottima stagione in prestito con la Reggina. Nelle prossime ore, assistito dall’agente Luca Ariatti, il ragazzo prolungherà il suo rapporto con il Torino: Cucchietti ha un contratto in scadenza tra un anno, quasi sicuramente si impegnerà fino al 2021 con i granata. E subito dopo è prevista la cessione ancora prestito all’Alessandria, un’altra opportunità per crescere.

Foto: Torino sito ufficiale