Esclusiva: Crotone, trattativa con il Venezia per Schnegg. E attesa per Calapai

Il Crotone, alle prese con la totale emergenza Covid, cerca un terzino sinistro. E lo ha individuato nell’austriaco David Schnegg, classe 1998, arrivato la scorsa estate a Venezia, ora in uscita dal club lagunare. Trattativa ben avviata e con buone possibilità di arrivare alla definizione. Confermato l’interesse, già anticipato, per il terzino destro Luca Calapai, in scadenza con il Catania: c’è il sì del diretto interessato, si aspetta il via libera del club siciliano collegato a quello del Tribunale dopo le recenti vicissitudini.