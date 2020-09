Esclusiva: Crotone, sempre Reca prima scelta per la fascia sinistra

Il Crotone è stato fin qui molto attivo sul mercato, ma chiuderà ancora almeno un paio di operazioni. Priorità fascia sinistra: il primo nome per il reparto è sempre quello di Arkadiusz Reca, ma bisogna aspettare che l’Atalanta definisca altre trattative sia in entrata che in uscita. Pochi riscontri su Rojas del San Lorenzo, accostato nelle ultime ore al club calabrese.

