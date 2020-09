Esclusiva: Crotone-Riviere, in chiusura. Contratto biennale, tutto ok in tre giorni

Emmanuel Riviere al Crotone, si chiude in tre giorni. Ci spieghiamo: due giorni fa avevamo anticipato il forte interesse, qualche ora fa il sì a un passo, adesso possiamo dire che entro domani ci saranno gli accordi definitivi. Tutto in tre giorni, dunque, per l’attaccante ex Cosenza svincolatosi dopo una stagione molto importante. Classe 1990, Riviere firmerà un contratto biennale con il suo nuovo club e si metterà a disposizione di Stroppa.

Foto: sito Cosenza