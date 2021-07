Esclusiva: Crotone, preso il difensore Nedelcearu dall’AEK. Un lusso per la B

Il Crotone ha chiuso un colpo molto importante per la Serie B. Si tratta di Ionut Nedelcearu, un difensore centrale classe 1996 in uscita dall’AEK Atene, a lungo protagonista con l’Under 21 della Romania. Forte fisicamente dall’alto dei suoi 190 centimetri, ha un rendimento indiscutibile. Nedelcearu si era messo in evidenza già qualche anno fa con i russi dell’Ufa, al punto da entrare nella lista della spesa della Roma. E proprio lui aveva detto che ci era rimasto male, proprio perché sperava di sbarcare in Italia. Adesso la possibilità di ripartire dalle ambizioni del Crotone, Nedelcearu è un lusso per la Serie B. Operazione da un milione più bonus e contratto triennale per il difensore classe ’96.

Foto: Sito ufficiale Crotone