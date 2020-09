Esclusiva: Crotone, offerta a Riviere. E il sì di Cigarini è più vicino

Il Crotone ha accolto Magallan in difesa, ha avviato trattative concrete come quelle che riguardano il jolly Dell’Orco e l’esterno sinistro Reca, ma nelle ultime ore ha fatto un’offerta all’attaccante Riviere. Quest’ultimo, svincolato, è reduce da una stagione importante a Cosenza: la richiesta di ingaggio è alta, ma il Crotone ci sta lavorando. Intanto, come anticipato, Luca Cigarini è sempre più nel mirino: il centrocampista, libero da impegni contrattuali dopo l’esperienza con il Cagliari, potrebbe dire sì nei prossimi giorni.

Foto: logo Crotone.