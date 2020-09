Esclusiva: Crotone, lunedì arriva Dragus per visite e firma

Denis Dragus, attaccante classe ’99 rumeno è atteso lunedì in Italia. L’attaccante in uscita dallo Standard Liegi svolgerà le visite mediche con il Crotone. Operazione perfezionata nei dettagli in serata al punto che è stato dato il via libera per il volo nel fine settimana, in modo da essere lunedì a Roma per le visite e per firmare poi il contratto che lo legherà ai calabresi, scatenati sul mercato.

Foto: logo Crotone