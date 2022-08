Il Crotone sta perfezionando un colpo importante per la Serie C. Trattativa in stato avanzato con il Frosinone per l’esterno offensivo Alessio Tribuzzi, classe 1998, in scadenza con il suo attuale club. Per Tribuzzi – come raccontato- c’erano stati sondaggi di Reggina e Cosenza, ma il Crotone ormai è vicino al traguardo. C’è il via libera del Frosinone che si prepara ad accogliere Kone dal Torino.

Foto: twitter Frosinone