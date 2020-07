Esclusiva: crisi Juve Stabia, a rischio Caserta

La Juve Stabia è in caduta libera: dopo il ko interno contro la Cremonese, deve vincere a Cosenza per salvarsi, con qualsiasi altro risultato sarebbe Serie C. E in queste ore si è complicata la posizione di Fabio Caserta che è a forte rischio esonero. Ovviamente la condizione è trovare un allenatore che accetti per una partita senza chiedere garanzie per il futuro: non sarà semplice ma Caserta è in discussione. Una stagione complicata per l’allenatore corteggiato recentemente dal Palermo (ora la pista si è raffreddata).

Foto: sito ufficiale