Esclusiva: crisi Ascoli, contatti con Calori per la panchina

L’Ascoli è in piena crisi, due sconfitte consecutive dopo la ripresa del campionato, una classifica preoccupante e programmazione che cambia dalla sera alla mattina. Abascal è un giovane allenatore ma evidentemente non ancora pronto, dopo il ko contro il Perugia ha parlato di progressi, in realtà la squadra non ha memorizzato i suoi metodi. E così l’Ascoli si prepara a ingaggiare il quarto allenatore della stagione: dopo Zanetti (che non ha voglia di tornare, riprenderebbe una situazione complicatasi non certo per colpa sua), Stellone e lo stesso Abascal ci sono contatti in corso con altri tecnici. Nelle ultimissime ore anche con Alessandro Calori (ultima esperienza a Terni, è durata circa un mese all’inizio del 2019), presto capiremo se si arriverà a un’intesa.