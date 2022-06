Esclusiva: Criscito-Toronto c’è anche la firma

Mimmo Criscito ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà al Toronto. Una scelta fatta addirittura lo scorso 31 dicembre e che si è materializzata con leggero ritardo rispetto alle aspettative. Criscito sarà quindi compagno di avventura di Lorenzo Insigne che, proprio a dicembre, aveva raggiunto tutte le intese per lo sbarco in Canada. Anche per l’ex capitano del Genoa ci sarà un’esperienza in MLS, la firma per un anno e mezzo era soltanto una formalità, ma comunque un passaggio importante che segnaliamo.

Foto: Instagram Criscito