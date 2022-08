La Cremonese cerca un centrocampista, non è convinta di affondare per Petrovic, sta facendo un tentativo per Soualiho Meité. Sì, proprio lui il francese classe 1994 ex Torino e Milan. Un profilo che piace non poco, ma per il Benfica è una pedina importante e quindi non sarà semplice. Ma i tentativi della Cremonese sono in corso.

Foto: Logo Cremonese