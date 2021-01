Esclusiva: Cremonese scatenata, non solo Edera. Scatto per Baez

La Cremonese vuole chiudere con i botti. Vi abbiamo anticipato il forte interesse per Simone Edera, in uscita dal Torino, poco fatto importante scatto per Jaime Baez, classe 1995, l’attaccante che ora può lasciare il Cosenza. Ulteriore conferma che Strizzolo va considerato in uscita, forte obiettivo del Pordenone che sta per perdere Diaw.

Foto: Twitter personale Baez