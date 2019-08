Esclusiva: Cremonese scatenata, con Ciofani c’è Ceravolo

La Cremonese è scatenata. Mancano soltanto gli annunci per Daniel Ciofani, contratto fino al 2021 e 1,1 milioni per il cartellino al Frosinone. Ma la Cremonese non si ferma, vuole regalare a Rastelli un altro attaccante di spessore e lo ha individuato in Fabio Ceravolo. Quest’ultimo ha diverse proposte, Frosinone in testa, ma per motivi personali non vorrebbe allontanarsi troppo da Parma: ecco perché la Cremonese è pronta ad approfittarne, facendo un’offerta tale da raggiungere le intese con il club emiliano. Non è una trattativa delle prossime 24-48 ore, bisognerà aspettare, ma Ceravolo è in orbita Cremonese.

Foto: Twitter ufficiale Parma