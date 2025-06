Esclusiva: Cremonese, piace Petrachi per la poltrona di ds

02/06/2025 | 11:49:12

La Cremonese è tornata in Serie A: dopo il pareggio nella gara di andata, ha sbancato il Picco di La Spezia. La proprietà ha speso tantissimo negli ultimi anni, non sempre con un ritorno, e l’idea è comunque quella di valutare un nuovo direttore sportivo. Ci sono stati contatti con Gianluca Petrachi che potrebbe tornare in sella dopo la parentesi con la Salernitana. Il nome di Petrachi potrebbe essere valido anche dopo la promozione, in attesa di una decisione che non è ancora definitiva.

Foto: Sito Sportitalia