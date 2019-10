Esclusiva: Cremonese, per ora Iachini chiede tempo. Contatti con Nicola

Tre allenatori nella lista della Cremonese, ulteriore conferma della posizione sempre più precaria di Rastelli. Sono andati avanti i contatti con Iachini che per ora vuole aspettare almeno 48 ore per capire cosa farà la Samp (in attesa di un risposta di Pioli). Piace moltissimo il profilo di Davide Nicola, la Cremonese spinge per un accordo e ci sono stati dialoghi, ma il diretto interessato sa di essere uno dei candidati per il Genoa e anche qui bisogna avere un po’ di pazienza. Nella lista Marco Baroni che piace alla dirigenza, ma per il momento nessun contatto approfondito.

Fonte foto: sito ufficiale Udinese