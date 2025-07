Esclusiva: Cremonese, non solo Grassi. Molto vicini Pezzella e Maleh

16/07/2025 | 21:23:33

Non solo Alberto Grassi, come vi abbiamo raccontato in esclusiva diversi giorni fa. La Cremonese è molto vicina ad altri due colpi: trattativa in stato avanzato per il terzino sinistro Giuseppe Pezzella di proprietà dell’Empoli e per il centrocampista Youssef Maleh rientrato a Lecce proprio dopo l’esperienza con il club costano. La Cremonese sta preparando il triplo colpo.

Foto: Instagram Maleh