Esclusiva: Cremonese, incontro con Baroni. No di Iachini. Le ultime su Nicola

Marco Baroni era da ieri sera uno dei tre autorevoli candidati per la panchina della Cremonese. Infatti, nella giornata di domani è previsto un incontro per arrivare alla soluzione. Dalla mini lista dei candidati esce Beppe Inchini che è in lizza per la Samp e che comunque vuole aspettare una proposta dalla Serie B. Era stato sondato anche Davide Nicola che resiste sullo sfondo, ma intanto la Cremonese incontra Baroni per arrivare a un’intesa.

Foto: Frosinone Twitter