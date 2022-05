Massimiliano Alvini è reduce da una grande stagione con il Perugia, playoff compresi. Ha da poco rinnovato il suo contratto con il club umbro, ma non mancano le sirene di mercato. Nelle ultimissime ore è aumentato il pressing della Cremonese che, dopo aver valutato altri profili, ha individuato proprio in Alvini l’allenatore giusto per il ritorno in Serie A. Palla ora al Perugia e al diretto interessato.

FOTO: Sito Perugia